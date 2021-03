Vereadores de Campo Grande aprovam 12 ofícios para homologação para nomeação de conselheiros

Sessão da manhã de hoje (16) - (Foto: Izaias Medeiros)

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande aprovaram na sessão ordinária desta terça-feira (16), 12 ofícios para nomeações de conselheiros que compõem diferentes Conselhos Municipais, referentes ao segundo semestre de 2020, para homologação pela Casa de Leis. Todos são de autoria do Executivo.

Foram votados os ofícios que encaminham nomeações dos conselheiros para composição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Conselho Municipal da Cidade (CMDU), Conselho Municipal do Bem-Estar Animal (Combea), Conselho Municipal do Meio Ambiente (CMMA), Conselho Municipal das Feiras Livres (CMFL), Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS), Conselho Municipal Antidrogas (Comad), Conselho Municipal de Turismo (Comtur), Conselho do Trabalho, Emprego e Renda de Campo Grande (CTER/CG), Conselho Municipal dos Diretos do Negro (CMDN), Conselho Municipal do Idoso (CMI) e Conselho Municipal de Assistência Social.

Nesta quarta-feira (17), a Câmara retoma as lives, realizadas todas as semanas, com orientações e informações sobre a pandemia de Covid-19.