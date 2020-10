Utilidade Pública pode ser conferida à Associação da Segurança Patrimonial

O deputado estadual Lidio Lopes (PATRI) apresentou nesta manhã o Projeto de Lei 205/2020, que declara de Utilidade Pública Estadual a Associação em Defesa dos Servidores da Carreira Segurança Patrimonial (ADAPP), localizada em Campo Grande.

Se a proposta receber parecer favorável à sua tramitação na Casa de Leis pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), e pelas comissões de mérito, sendo aprovada também nas votações em plenário, torna-se lei e entra na data de sua publicação no Diário Oficial Eletrônico do Estado.

Lidio Lopes explica os objetivos da Associação dos Servidores da Segurança Patrimonial. “De amplo interesse social e assistencial, é sociedade civil sem fins lucrativos e com caráter exclusivamente beneficente, assistencial, educacional e cultural, assistindo socialmente aos Agentes Patrimoniais do Estado, seus familiares e cidadãos, buscando atenuar as condições de risco social vivenciadas pelos seus associados”, detalhou.