'Único adversário é o vírus', diz Doria sobre disputa a respeito de vacina

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), reforçou, pelo Twitter, a informação dada pelo comitê de Saúde do Estado que o "efeito adverso grave", motivo pelo qual a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu os testes com a Coronavac, "não está relacionado à vacina". Doria disse que a agência é um órgão técnico e disse ter confiança de que os testes do imunizante, em desenvolvimento pelo Instituto Butantan, serão retomados de imediato.

Sem citar o presidente Jair Bolsonaro, Doria afirmou, pelo Twitter, que o "único adversário é o vírus". O governador e o presidente têm disputado politicamente as ações de combate à covid-19 e, enquanto Doria pleiteia recursos do governo federal para a produção da vacina, Bolsonaro questiona a origem chinesa do imunizante e diz que a vacina não será adquirida pelo governo federal para aplicação pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Mais cedo, após a Anvisa suspender os testes clínicos da vacina, Bolsonaro havia escrito em resposta a outro usuário do Facebook ter ganhado do governador de São Paulo. A resposta não está mais disponível. Para Doria, o "objetivo do Butantan é viabilizar vacina segura para todos os brasileiros".