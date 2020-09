União de sete partidos confirma apoio à pré-candidatura de Valdir Junior à prefeitura de Nioaque

O prefeito Valdir Júnior (PSDB) foi confirmado como pré-candidato à reeleição pelo PSDB em convenção do partido - (Foto: Divulgação)

O prefeito Valdir Júnior (PSDB) foi confirmado como pré-candidato à reeleição pelo PSDB em convenção do partido que recebeu a adesão de lideranças de várias siglas, demonstrando um grupo político fortalecido pela união de sete legendas, totalizando 40 candidatos a vereador em Nioaque, a 145 km de Campo Grande.

A convenção tucana homologou ainda o nome do o vereador e atual presidente da Câmara Danilo Bortolini Catti, também do PSDB, como pré-candidato a vice-prefeito.

O amplo arco de alianças costurado por Valdir Júnior comprova sua força nas eleições municipais de Nioaque. Além do PSBD, outros seis partidos firmaram compromisso com a reeleição de Júnior: Patriotas, PSD, PTB, Podemos, PT, PP.

A força das alianças foi demonstrada ainda pela presença de autoridades de peso na convenção tucana que aconteceu na noite da quarta, 16 de setembro. Júnior chegou ao evento com o deputado estadual Paulo Correa (PSDB), presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e também vice-presidente do PSDB estadual.

O presidente estadual do PSDB, Sérgio de Paula, destacou a proximidade de Valdir Júnior com o governador. A deputada federal Rose Modesto (PSDB) disse do orgulho que tem ao caminhar ao lado de Valdir Júnior. “Você é um orgulho para o Brasil e para Mato Grosso do Sul”, afirmou a parlamentar ao ressaltar a capacidade administrativa de Júnior.

Em seu discurso pela homologação de seu nome, Junior falou da união que garantiu a coesão do grupo político que o apoia. “Nos quatro cantos do município que nós andamos, ao longo dos meus trinta e sete anos de idade, não faltei com respeito com ninguém nunca mandei ninguém calar a boca, sempre busquei investimento e o melhor para a população”, lembrou Valdir Júnior.