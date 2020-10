Um sobrenome e dois cachorros na disputa em SP

Um é um border collie preto e branco, cujo "tutor" é um campeão de votos e o outro é um vira-latas bege de lencinho no pescoço, que tem como "dono" um vereador que tenta a primeira reeleição - (Foto: Divulgação)

O mesmo sobrenome está representado por dois cães diferentes nas eleições para vereador de São Paulo neste ano. Um é um border collie preto e branco, cujo "tutor" é um campeão de votos que já ocupou assento na Câmara Municipal sete vezes. O outro é um vira-latas bege de lencinho no pescoço, que tem como "dono" um vereador que tenta a primeira reeleição.

Roberto e Xexéu Trípoli (PV e PSDB, respectivamente) são irmãos e ex-aliados que concorrem por partidos diferentes. Roberto, de 66 anos, esteve na Câmara Municipal de 1988 a 2014 e é o primeiro parlamentar do PV na cidade. Foi reeleito seis vezes seguidas depois da primeira eleição, sendo que, no último ano, foi o vereador mais votado do País (132 mil votos). Entre 2005 e 2007, chegou a presidir a Câmara. Deixou a casa em 2014, eleito deputado estadual.

Já Xexéu foi eleito pela primeira vez em 2016 com significativo apoio do irmão: seu material e campanha consistia basicamente do sobrenome da família (acrescido de "Reginaldo", seu nome de batismo) com a foto do border collie do irmão e seu número. Não havia sua foto. Nas redes sociais, os projetos apresentados eram os da família. Conseguiu mais de 88 mil votos, medalha de bronze na cidade, e chegou a admitir, em entrevistas, que pessoas poderiam ter "se confundido" e votado nele pensando que era o irmão.

Os Trípoli são um "clã", cujo irmão mais velho, Ricardo, de 68 anos, foi deputado federal. Hoje, ele faz parte da equipe de governo de Bruno Covas (PSDB) e já doou R$ 10 mil à campanha de Xexéu, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Interlocutores no PV dizem que a disputa é consequência de uma ruptura em família. Xexéu não teria gostado de interferências do irmão e do partido em seu gabinete após a eleição. Ricardo teria reprovado a recusa do irmão em atender seus pedidos após a ajuda para elegê-lo. O relacionamento dos dois teria azedado a ponto de o vereador buscar outra legenda, com intermédio de Ricardo.

Roberto nega que haja uma briga com o irmão. "Não vou disputar contra ele. Vou disputar as eleições com todos os candidatos a vereador", disse o candidato ao Estadão. Xexéu foi procurado ao longo da semana, retornou por meio de sua assessoria de imprensa mas, quando soube que a reportagem era sobre a relação com o irmão, deixou de atender o telefone.

Roberto afirmou que decidiu voltar à política municipal para dar apoio ao PV e manter a pauta verde presente nas discussões da cidade. "O partido precisava de uma pessoa que pudesse ajudar, por isso decidimos que eu saísse", disse, ao contar que a decisão de ele se candidatar só foi tomada após a confirmação de que Eduardo Jorge não disputaria a eleição para prefeito no partido.

A separação, entretanto, não colocou a dupla em campos políticos opostos. Tanto o border collie de Roberto quanto o vira-latas de Xexéu, nesta campanha, estão na coligação que busca votos para o tucano Bruno Covas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.