UE: Von der Leyen diz que negociadores do Brexit vão a Londres na próxima semana

Brexit - (Foto: Agência Brasil)

A presidente da Comissão Europeia, órgão executivo da União Europeia (UE), Ursula Von der Leyen, afirmou nesta sexta-feira em sua conta oficial no Twitter que negociadores europeus vão a Londres na próxima semana para intensificar as tratativas com os britânicos em torno do acordo comercial. "A UE continua a trabalhar por um acordo, mas não a qualquer preço", publicou, na rede social. UE e Reino Unido vêm negociando os termos da relação comercial entre as partes a partir de 2021, quando vence o chamado período de transição do Brexit. Os dois lados, porém, não conseguem chegar a um consenso e estão pouco dispostos a ceder.