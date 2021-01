UE: Von der Leyen condena prisão do opositor Alexei Navalny na Rússia

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen - (Foto: John Thys/Pool via AFP)

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, divulgou comunicado nesta segunda-feira, 18, no qual condena a prisão de Alexei Navalny ontem por autoridades da Rússia, após ele ter retornado a seu país. "As autoridades russas precisam libertá-lo imediatamente e garantir sua segurança", cobra ela. Von der Leyen comenta que a prisão de opositores políticos "é contrária aos compromissos internacionais da Rússia". A UE diz esperar uma investigação independente do atentado contra a vida de Navalny e afirma que continuará a "monitorar a situação atentamente".