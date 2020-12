TV Assembleia estreia documentário sobre Coral de Servidores

A TV Assembleia exibe nesta quinta-feira (10) um documentário especial sobre o Coral de Servidores do Legislativo Estadual. A produção conta a história do grupo, existente desde 2003, e que tradicionalmente realiza uma Cantata de Natal no encerramento do expediente legislativo, na sede do Palácio Guaicurus, localizado na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS).

Coral de Servidores

Idealizado pela secretaria de Recursos Humanos da Casa de Leis, Marlene Figueira da Silva, o conjunto foi instituído oficialmente por um ato da Mesa Diretora no ano seguinte, e desde então já promoveu mais de cem apresentações em todo Mato Grosso do Sul.

Composto por mais de 40 membros, entre servidores e aposentados da Assembleia Legislativa, além de membros da iniciativa privada, atualmente o coral possui um repertório de mais de 80 canções, entre religiosas, tradicionais e especialmente regionais. Uma seleção dessas músicas foi contemplada para o lançamento do CD Institucional do grupo no seu aniversário de dez anos de criação com um show em Campo Grande.

Produzido pelo jornalista Paulo Radamés, o documentário “Conheça a história do Coral dos Servidores da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul” pode ser assistido pelo canal 9 da Claro Net TV, ou no canal oficial da ALEMS, no Youtube.