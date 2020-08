TV Assembleia entrevista delegada de Mundo Novo no programa Segurança em Pauta

Delegada Allana Zarelli é a entrevistada do programa Segurança em Pauta - (Foto: TV ALEMS)

No programa Segurança em Pauta da TV Assembleia desta semana será exibida entrevista com a delegada da Polícia Civil Allana Zarelli. O programa foi gravado antes do anúncio da pandemia da covid-19, e o assunto é a cidade de Mundo Novo, município de Mato Grosso do Sul que faz divisa com Paraguai. Zarelli é titular da delegacia da cidade.

Toda semana, a investigadora Lucilene Souza, apresentadora do programa, recebe um especialista para falar sobre um tema diferente relacionado à segurança pública. Delegados, investigadores, advogados, membros de organizações não-governamentais e de órgãos públicos explicam os trabalhos em uma linguagem acessível, tiram dúvidas e oferecem informação.

O programa Segurança em Pauta é exibido pela TV Assembleia, no canal 9 da Claro Net TV, toda segunda-feira, às 16h30, com horários alternativos quartas, 7h30, sextas às 14h e domingos às 18h30. E também está disponível pelo canal da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), no Youtube.