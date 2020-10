TV ALEMS traz as ações da 1ª Delegacia de Polícia de Campo Grande  

A investigadora Maiany Portugal foi entrevistada durante esta edição do programa Segurança em Pauta - (Foto: Divulgação TV ALEMS)

Servir e proteger, este é o lema da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul (PC), e o papel da Primeira Delegacia de Polícia de Campo Grande. Para falar sobre o trabalho realizado na área central de Campo Grande e contar um pouco da carreira, convidamos os investigadores Walter Hugney Silva e Maiany Portugal para a nova edição do Segurança em Pauta, veiculado na TV ALEMS.

A investigadora Lucilene Souza comanda o programa Segurança em Pauta

Toda semana a investigadora Lucilene Souza recebe um especialista para entrevistar e falar sobre um tema diferente sobre segurança pública. Delegados e investigadores se unem a advogados, membros de organizações não-governamentais, e de órgãos públicos para, de forma simples, tirar dúvidas e levar à população, informação de qualidade.

Não perca o programa Segurança em Pauta exibido no canal 9 da Claro Net TV, toda segunda às 16h30, com horários alternativos nas quartas, às 7h30, nas sextas às 14h, e aos domingos, às 18h30. Você também pode conferir esta e outras edições do programa no canal oficial da TV Assembleia de Mato Grosso do Sul, no Youtube.