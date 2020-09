TV ALEMS aborda funcionamento de Delegacias de Atendimento Comunitário

Chefe das Depacs é o entrevistado da semana do Programa Segurança em Pauta - (Foto: TV ALEMS)

O Programa Segurança em Pauta desta semana entrevista o delegado chefe das Delegacias de Pronto Atendimento Comunitário (Depacs), João Eduardo Davanço, que fala sobre os trabalhos realizados nessas unidades, que funcionam 24 horas por dia durante todo o ano.

Toda semana a investigadora Lucilene Souza recebe um especialista para entrevistar e falar sobre um tema diferente relacionado à segurança pública.

O programa Segurança em Pauta é transmitido toda segunda-feira, às 16h30, com horários alternativos, às quartas 7h30, sextas às 14h e domingos às 18h30 e também está disponível no Canal do YouTube da TV Assembleia.