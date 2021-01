Tripé da gestão em Bonito será "moralidade, eficiência e transparência", diz prefeito empossado

O novo prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues (PSD) fala da tribuna sob as vistas da primeira dama Leila Aivi - (Fotos: Kemila Pellin)

O prefeito eleito de Bonito, Josmail Rodrigues (PSB), tomou posse na manhã de ontem (1º) na Câmara Municipal, pregando uma gestão baseada na moralidade, eficiência e transparente. Ele abriu o discurso de posse agradecendo a parceria com Juca Ygarapé (PL), seu vice, agradeceu a parceria do governo de Reinaldo Azambuja no desenvolvimento de Bonito, o apoio do presidente da Assembleia Legislativa, Paulo Corrêa, e agradeceu o seu antecessor, Odilson Soares, pelas realizações nos últimos quatro anos.

"O momento é outro, não há partido, o compromisso é trabalhar", afirmou Josmail. O governador Reinaldo e o secretário de governo Eduardo Riedel foram representados na cerimônia, pelo diretor-presidente da Fertel, jornalista Bosco Martins.

Prefeito Josmail Rodrigues entrega flores para a primeira dama Leila Aivi

Lembrando do momento atípico imposto pela pandemia, o novo prefeito de Bonito disse que conta com o apoio do Governo do Estado e dos vereadores para enfrentar essa fase de "grande dificuldade" e uma das saídas é evitar o colapso da economia do município, sustentada no turismo, atuando com transparência e muita cautela. Segundo Josmail, a cidade não aguenta e nem poderá sofrer um lockdown.

O jornalista Bosco Martins que também é cidadão bonitense e empresário na cidade, declarou que o Governo do Estado vai continuar trabalhando. "O governo vai continuar tratando com preocupação, zelo e muito cuidado essa questão da pandemia, através do Comitê criado para esse fim e a própria Secretaria de Saúde do Estado, através da equipe do secretário Geraldo Rezende", ressalta. Segundo Martins, Bonito deu mostras nesse réveillon que tem respeitado todos o protocolos de segurança.

"Mais de 15 mil pessoas passaram o ano na cidade sem que registrar ocorrências maiores de desobediência ao protocolo. Esse ano atípico que se findou, não tivemos a tradicional festa de fogos na Praça da Liberdade. O decreto funcionou com a população obedecendo o toque de recolher e se retirando para suas casas e com seus familiares no horário determinado. Portanto, não vejo razões para lockdown em Bonito, embora entenda a preocupação do Josmail", declara.

O jornalista Bosco Martins que também é cidadão bonitense e empresário na cidade, declarou que o Governo do Estado vai continuar trabalhando ao lado de Bonito

Ainda em seu discurso o prefeito Josmail Rodrigues reforçou a interação campo/cidade. "Vamos fazer Bonito se desenvolver na cidade e no meio rural", declarou, garantindo que a missão de uma gestão passa pelo respeito às pessoas e esse é o legado que pretende deixar na Prefeitura de Bonito.

Josmail disse que assume com muita disposição de acertar, confiante no apoio da população. "Podemos recuar para recomeçar, importa avançar, por isso vamos ouvir, somar as ideias e agregar". O prefeito repetiu que a "união dos vereadores" será fundamental para enfrentar o inimigo "invisível e implacável" e assim evitar o colapso, numa alusão à pandemia de Covid-19. E por causa do novo coronavírus a vereadora Luisa Lima (MDB) desfalcou a cerimônia de posse, por estar infectada.

Novo presidente da Câmara de Bonito - Bonito empossou também os 11 vereadores do município e elegeu seu novo presidente para o biênio 2021/2022 sendo eleito Edmilson Lucas Rachel do Solidariedade, tendo o vereador Edinaldo Pantera (PSDB) como vice e o professor PH (PSB) como secretário.

O novo presidente da Câmara de Bonito, Edmilson Rachel (Solidariedade), com o jornalista Bosco Martins

Lucas Capacete (PSDB), Luisa Lima (MDB), Tito da Salobra (DEM), Pedrinho da Marambaia (PSDB), André Luiz (PSB), Professora Loiva (PSD), Professor PH (PSB), Jhonatan Marques (DEM), Edinaldo Pantera (PSDB), Casanova do Chapéu (DEM) e Edmilson Lucas Rachel, foram os vereadores que tomaram posse.

