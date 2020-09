TRE-MS publica os nomes mesários que vão atuar nas eleições em Campo Grande

Mesários com 60 anos ou mais, tradicionalmente convocados, não serão chamados. Por estarem em grupo de risco para o coronavírus, serão substituídos por voluntários. - (Foto:Divulgação)

A convocação dos mesários que vão atuar nas eleições municipais deste ano começou nesta terça-feira (03). Todo eleitor acima de 18 anos e em situação regular com a Justiça Eleitoral pode ser chamado para trabalhar nas seções eleitorais. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul (TRE-MS), os nomes dos mesários selecionados para atuar em 33 locais de votação em Campo Grande foi publicida na edição de hoje do Diário Oficial do TRE-MS. A lista tem 1,2 mil pessoas, distribuídas na 44ª Zona Eleitoral da Capital.

Os convocados já tiveram funções designadas pelo tribunal – presidente, primeiro mesário, segundo mesário ou secretário. Os mesários vão atuar em 311 seções. Ainda de acordo com informações do TRE-MS, 88.538 eleitores votam na 44ª Zona Eleitoral de Campo Grande.

A divisão engloba a região sudoeste e é a segunda menor da Capital, que tem seis zonas eleitorais. Os principais bairros que compõem a 44ª são Amambaí, Taquarussu, Jacy, Guanandi, Tijuca, Coophavila 2, Aero Rancho, São Conrado, Penfigo e Tarumã.

Os nomeados deverão atuar no primeiro e segundo (se houver) turnos das eleições municipais deste ano, nos dias 15 e 29 de novembro, respectivamente.

O mesário que não comparecer ao local nos dias de pleito, às 6h, sem justa causa apresentada até 30 dias após, pode ser multado. Se o convocado for servidor público, a pena será de suspensão de até 15 dias. Caso a mesa deixar de funcionar devido à ausência, as punições previstas serão aplicadas em dobro.

Como saber da convocação

As listas dos mesários convocados para trabalhar nas eleições são de responsabilidade dos cartórios eleitorais. Para saber se foi convocado ou para obter a lista dos convocados, uma das alternativas é fazer contato com o cartório eleitoral da cidade. Conforme o TRE-MS, quem já foi voluntário em eleições anteriores e autorizou o recebimento de um e-mail informando a convocação será comunicado dessa forma. Quem não autorizou o e-mail, será comunicado por carta.

Segundo o Código Eleitoral, os mesários terão prazo de cinco dias, a contar do recebimento da convocação, para alegar as razões de seu impedimento. Para isso, o mesário deverá encaminhar o pedido de dispensa ao juiz da zona eleitoral em que está inscrito, juntamente com a comprovação da impossibilidade de trabalhar. O pedido será avaliado pelo juiz.

