TRE-MS lança usina fotovoltaica que vai servir como depósito de urnas

Entrou em operação na última quinta-feira (5) a usina fotovoltaica do Depósito de Urnas do TRE-MS. O novo prédio foi vistoriado pela concessionária de energia elétrica de Mato Grosso do Sul, que aprovou a instalação.

Com potência total de 168 KWp, a previsão de geração anual é de aproximadamente 250.000 KWh que, convertendo em moeda (considerando a atual tarifa – 81 centavos por KWh), representará uma economia anual de aproximadamente R$ 200 mil.

A tecnologia atende à Resolução TSE nº 23.474/2016, que prevê a implantação do Plano de Logística Sustentável da Justiça Eleitoral (PLS-JE), e à Resolução CNJ nº 201/2015, normativo elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que recomenda a promoção da sustentabilidade ambiental, econômica e social pelo Poder Judiciário”.

O Presidente do TRE-MS, Desembargador João Maria Lós, destaca a importância da energia fotovoltaica: “A tecnologia promove o uso consciente de materiais, aplicando os recursos de forma eficiente e possibilitando a promoção da sustentabilidade ambiental, econômica e social no serviço público. Trata-se de uma energia limpa, que não gera degradação ambiental para a geração de eletricidade e que proporciona economia aos cofres públicos”.

Obras concluídas - Essa é a 9ª usina fotovoltaica instalada pelo TRE-MS. Além de Campo Grande, Nioaque, Ribas do Rio Pardo, São Gabriel D’Oeste, Aparecido do Taboado, Paranaíba e Chapadão do Sul já contam com essa tecnologia em suas localidades. A potência instalada em todas elas chega a 630 KWp. A previsão de geração anual é de 930.000 KWh com uma economia aproximada de R$ 750 mil ao ano.