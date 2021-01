TRE-MS empossa novos Presidente e Vice em sessão solene nessa sexta-feira

Desembargador Paschoal Carmello Leandro (à dir) e Desembargador Julizar Barbosa Trindade (à esq) - (Foto: Reprodução)

Nesta sexta-feira (29), o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) realizará a sessão solene de posse dos Desembargadores Paschoal Carmello Leandro e Julizar Barbosa Trindade, como membros efetivos do Tribunal. Na mesma sessão, serão realizadas a eleição e também a posse para os cargos de Presidente e Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral.

A nova gestão assume o TRE-MS para o biênio 2021/2023.

A cerimônia terá inicio às 17h, no Plenário do TRE-MS e, em razão do necessário atendimento às normas de biossegurança para contenção da Covid-19, o evento presencial não será aberto ao público, que poderá acompanhar a solenidade por meio de transmissão ao vivo pelo canal do TRE-MS no YouTube (https://www.youtube.com/c/TRE-MS-Canal).

Desembargador Paschoal Carmello Leandro

O Desembargador Paschoal Carmello Leandro é bacharel em Ciências Jurídicas pela Faculdade de Direito de São Carlos. Exerceu a advocacia de 1973 a 1982. Aprovado em concurso público para a Magistratura, foi nomeado para o cargo de juiz substituto, em 1983, tendo iniciado o exercício da judicatura na circunscrição de Aquidauana. Atuou como juiz de direito, em 1984, em Rio Brilhante. Em 1986, em Jardim e, em 1990, na Comarca de Campo Grande.

Em 2005, foi promovido, por merecimento, a Desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, em 2013 foi designado para exercer a função de Ouvidor Judiciário.

Assumiu, por decisão do Tribunal Pleno, a função de Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, em 2014. Presidiu o Comitê Estadual de Saúde e Núcleo de Apoio Técnico (NAT) do Tribunal de Justiça em 2015-2016. Foi designado, também, para coordenar a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar no ano de 2016;

Exerceu, desde de fevereiro de 2017, a função de Presidente do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais. Exerceu o cargo de Presidente do TJ/MS no Biênio 2019/2020.

Desembargador Julizar Barbosa Trindade

Bacharel em Direito pela Fundação Educacional Eurípedes Soares da Rocha de Marília (SP), ingressou na Magistratura como Juiz Substituto, na Comarca de Corumbá, em 1982.

Em 1988 foi promovido, por merecimento, para a Comarca de Campo Grande, Entrância Especial, para a Vara de Entorpecentes e Delitos de Trânsito com vítimas.

Assumiu, em 2007, ao cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul. Foi professor, na Esmagis, dos juízes substitutos aprovados nos últimos concursos realizados pelo Tribunal de Justiça do Estado. Durante sua carreira, freqüentou e participou de inúmeros cursos e seminários na área jurídica realizados em todo o território nacional. Participou de várias diretorias da Amamsul, até mesmo como Vice-Presidente. Escreveu artigos jurídicos para revistas e jornais.

Exerceu a função de Corregedor-Geral de Justiça no biênio 2015/2016.

Tomou posse como Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul em 30 de janeiro de 2017.