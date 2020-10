TRE-MS começa nesta quarta-feira o procedimento de geração das mídias dos candidatos

Serão preparadas aproximadamente 19 mil mídias para as seções eleitorais, entre memórias de resultado de votação, memória de resultado especial, flashes de carga, flashes de votação, entre outras - (Foto: Marcelo Camargo/ABrasil)

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) começa hoje (28) o procedimento de geração das mídias que irão carregar as urnas para as Eleições do dia 15 de novembro.

O procedimento tem por finalidade gerar os dados oficiais que serão inseridos nas urnas eletrônicas de todo o Estado, como o sistema de votação, nome, número e foto dos candidatos, além dos dados dos eleitores de cada seção.

Os trabalhos começam a partir das 16h, no Depósito de Urnas, e serão presididos pelo Dr. José Henrique Neiva de Carvalho e Silva, juiz presidente da Comissão de Geração de Mídias do TRE-MS.

Para o ato, foram convocados também representantes do Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MS), fiscais de partidos políticos e coligações.

Serão preparadas aproximadamente 19 mil mídias para as seções eleitorais, entre memórias de resultado de votação, memória de resultado especial, flashes de carga, flashes de votação, entre outras. A previsão é que os trabalhos sigam até o dia 31 de outubro.