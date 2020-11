Trad afirma plano econômico para Campo Grande a partir de semana que vem

O candidato Marcos Trad (PSD) - (Foto: Divulgação)

Candidato à reeleição o atual prefeito Marquinhos Trad (PSD), explicou ao votar nesta manhã (15) que a probabilidade de lançar um plano recuperação econômico na cidade na semana que vem são altas.

"O nosso plano é que na terça-feira já lançamos um plano de recuperação econôminca para a Capital, gerando 16 mil novos empregos, com R$ 870 milhões e recursos garantidos", detalhou o candidato que votou na Escola Professor Virgílio Alves de Campos, em Campo Grande.

Pesquisa - O candidato à reeleição lidera na disputa eleitoral pela Prefeitura de Campo Grande com 48% das intenções de voto, segundo o levantamento do Ibope divulgado no último dia 11. Promotor Harfouche (Avante) aparece com 10%, enquanto Pedro Kemp (PT) e Vinicius Siqueira (PSL) têm 5% das intenções de voto cada um. A margem de erro da pesquisa é de quatro pontos percentuais, para mais ou para menos.

A candidata Delegada Sidnéia Tobias (Podemos) soma 4%. João Henrique (PL), Marcelo Miglioli (Solidariedade), Cris Duarte (Psol), Esacheu Nascimento (PP) e Marcio Fernandes (MDB) registraram 2% cada um. Aparecem com 1% das intenções de voto: Dagoberto (PDT), Guto Scarpanti (Novo), Marcelo Bluma (PV) e Paulo Matos (PSC). O candidato Thiago Assad (PCO) pontuou menos de 1%.

Brancos e nulos somam 9%. Já 5% preferiram não responder ou disseram não saber em quem votariam.