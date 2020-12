Terapia Floral é tema do programa Vida Saudável da Rádio ALEMS

Pandemia afetou, em todo mundo, o psicológico dos profissionais de saúde - (Foto: Getty Images/Estadão)

A pandemia trouxe uma nova realidade para a população: o isolamento social. Ficar em casa para evitar que o vírus se espalhe tem sido uma das recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), e este tempo de isolamento pode trazer consequências físicas e psicológicas. Uma alternativa para cuidar do emocional é a utilização dos florais. Por isso, nesta edição o programa Vida Saudável da Rádio ALEMS, que vai ao ar nesta sexta-feira (11), conversa com a farmacêutica clínica, Daniely Proença.

De acordo com a especialista, os florais auxiliam no equilíbrio das emoções, acalma os estados mentais agitados, de tristeza, ansiedade, entre outros. “É importante destacar que cada essência floral possui uma função específica, que atua sobre o emocional, reequilibrando-o. Principalmente neste momento em nós estamos em isolamento devido à pandemia, os florais tem sido uma alternativa cuidar da saúde emocional”, pontua.

Para descobrir o tipo de essência mais indicada, Daniely Proença enfatiza que é necessário ter orientação de um terapeuta floral devidamente capacitado, que é capaz de elaborar um composto único para sua necessidade, que alia uma combinação de diversos florais.

Durante a entrevista, a farmacêutica ainda comenta sobre os riscos da mistura de bebidas alcoólicas e medicamentos, principalmente nesta época do ano por causa do período de festividades, além dos efeitos colaterais que podem ser causados pela automedicação. Segundo ela, por causa da pandemia está havendo o uso de muitos medicamentos sem prescrição, como por exemplo, a vitamina D, que consumida em excesso pode apresentar hipercalcemia, que é o nível elevado de cálcio no sangue, entre outros.

Para ouvir o programa, basta acessar a Rádio ALEMS, clicando aqui.