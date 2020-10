Telefônica sofre sanção de R$ 45 mi por entrega de ingressos a agentes públicos

A Telefônica Brasil informou que a Controladoria-Geral da União (CGU) aplicou uma sanção no valor de R$ 45.747.320,63 - (Foto: REUTERS/Andrea Comas)

A Telefônica Brasil informou que a Controladoria-Geral da União (CGU) aplicou uma sanção no valor de R$ 45.747.320,63 à empresa pela entrega de ingressos para jogos da Copa do Mundo de Futebol Masculino de 2014 para agentes públicos, a qual ocorreu no contexto de ações de marketing e promoção institucional da companhia.

O valor corresponde a 0,1% do faturamento bruto da companhia (sanção no patamar legal mínimo) no exercício anterior ao da instauração do processo administrativo, uma vez que a CGU não identificou vantagens auferidas ou pretendidas pela companhia em razão dos ingressos oferecidos e observou a ausência de dano à administração pública.