Teixeira reivindica obras em rodovias de Douradina

Reforçando o compromisso com Douradina e região, o deputado estadual Zé Teixeira (DEM) apresentou na Assembleia Legislativa, indicação solicitando obras de tapa-buracos na Rodovia MS-379, entre a sede do município e o Distrito de Bocajá; e na Rodovia MS-470, no segmento também entre a sede do município e a Rodovia BR-163.

Na proposição, Teixeira explica que os trechos citados se encontram em péssimas condições, e a situação de precariedade motivou o pedido de intercessão realizado pelo Vereador José de Souza Caminha, por meio da Indicação nº 013/2020, apresentada e aprovada em Plenário da Câmara Municipal no dia 22 de setembro passado.

“Considerando a situação das referidas rodovias, nos trechos supracitados, e as consequências que acarretam em morosidade no tráfego, encarecimento do transporte e a falta de segurança, colocando em risco a vida das pessoas que transitam pelos segmentos, principalmente em função das manobras dos condutores de veículos para desviarem dos buracos, solicitamos a urgente manutenção nas estradas mencionadas”, afirma o parlamentar.