Teixeira pede rotatória para garantir segurança em trecho da MS-295

Deputado Zé Teixeira na sessão plenária - (Foto: Reprodução)

O deputado estadual Zé Teixeira (DEM) apresentou indicação solicitando ao Governo do Estado que seja realizada a construção de uma rotatória de acesso, ligando a MS-295 a entrada de Paranhos.

Teixeira é um exímio conhecedor situação das estradas de Mato Grosso do Sul e há anos intercede por obras que proporcionem melhor trafegabilidade aos sul-mato-grossenses. Com a MS-295 não é diferente.

“Além do aspecto urbanístico, a construção contribuirá para que acidentes sejam evitados, em virtude de conversões irregulares feitas por motoristas, além de ser local em que se verifica a presença de muitos pedestres, devido à pista de caminhadas existente no leito da rodovia MS-295”, afirma Zé Teixeira.

O parlamentar afirma também que a obra reivindicada é “uma solução eficiente para disciplinar o aumento do fluxo de veículos, resultando na prevenção de acidentes de trânsito e na consequente diminuição dos gastos públicos tendo baixo custo, sendo rapidamente instalada e de fácil manutenção, razões que justificam e que merecem atenção do Governo do Estado”, afirmou Zé Teixeira.