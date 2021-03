Teixeira intercedeu por terreno onde foi construído Hospital da Mulher e da Criança

O sonho das mulheres de Dourados e região se concretizou nesta segunda-feira (08/03). Foi inaugurada a primeira etapa do Hospital da Mulher e da Criança, que proporcionará para as mulheres de 33 municípios, atendimentos em maternidade, pediatria, ginecologia e outras modalidades médicas e hospitalares.

Segundo o deputado estadual Zé Teixeira (DEM), um dos principais representantes de Dourados na Assembleia Legislativa, o novo hospital é um desejo antigo da população que se realizou neste ano. “Meu mandato é municipalista. Por isso, intercedo muito para garantir investimentos em todos os municípios de Mato Grosso do Sul. Aqui em Dourados, não é diferente. Protocolei inúmeros pedidos ao Governo do Estado, solicitando que fosse realizada a obra de construção desse Hospital, proporcionando maior celeridade nos atendimentos médicos e principalmente, maior conforto e saúde para as mulheres de Dourados e região”, ressalta Zé Teixeira.

O deputado recorda que seu trabalho em prol da construção do Hospital começou em 2016. Na época, o democrata recebeu da reitora da UFGD, professora Liane Maria Calarge, do reitor em exercício, professor Márcio Eduardo de Barros e também pelo chefe de gabinete, prof. Henrique Sartori, pedido de apoio para doação de uma área pertencente ao Governo do Estado para a construção de estacionamento e futuras expansões do Hospital. Prontamente, o deputado atendeu ao pedido e reivindicou junto ao governador Reinaldo Azambuja, a doação do terreno e construção do Hospital.

“Desde o meu primeiro mandato como deputado estadual, sempre trabalhei para garantir mais direito para as mulheres sul-mato-grossenses. Quando recebi o pedido do reitor, na primeira hora, tratei de despachar com o governador por entender que esta é uma obra fundamental para não só para Dourados, como também para nossa região. Além disso, acompanhei etapa por etapa da obra e hoje fico feliz com a sua conclusão. Cumprimos o nosso dever com a nossa população de Mato Grosso do Sul”, destaca o parlamentar.

Hospital da Mulher e da Criança - Conforme consta na reportagem veiculada no site Dourados News, a referida unidade de saúde foi construída ao lado do Hospital Universitário de Dourados e conta, na primeira fase, com 61 leitos nas áreas de obstetrícia, pediatria e maternidade, inclusive pré-natal de alto risco. O hospital foi viabilizado com recursos federais do Ministério da Educação e da bancada federal, em área doada pelo governo do Estado.

A unidade foi projetada para ser um hospital escola para estudantes das áreas de saúde e referência no atendimento de alta complexidade na macrorregião da Grande Dourados para as mulheres e crianças. Os investimentos federais para a etapa que está sendo inaugurada ultrapassam os R$ 36,4 milhões. Incluindo a segunda etapa, vai somar um investimento global de R$ 51 milhões.

A área construída total prevista é de 6,3 mil metros quadrados, ofertando 141 leitos nas duas etapas.