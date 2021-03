Teixeira intercedeu e Governo realizará obras em trecho que liga Dourados e Deodápolis

Deputado Zé Teixeira na sessão plenária - (Foto: Agência ALEMS )

Em 21 de outubro do ano passado, o deputado Zé Teixeira apresentou indicação solicitando obra de pavimentação asfáltica na MS-274, no trecho compreendido desde a MS-276, entre os municípios de Dourados e Deodápolis.

Atendendo ao pedido do parlamentar, o Governo do Estado publicou, em 23 de fevereiro de 2021, o Extrato de Contrato nº028/2021 que prevê a elaboração de projeto executivo de engenharia para implantação e pavimentação asfáltica, inclusive obras de arte especiais, da rodovia MS-274, no trecho: fim do trecho urbano de Indápolis, início do trecho urbano de Macaúba, com extensão aproximada de 20,40 Km em Dourados.

“Na minha opinião, a obra proporciona a todos que vivem em Dourados e região, trafegabilidade segura e melhores condições de transporte e escoamento da produção, beneficiando não só os produtores rurais como também a população de Mato Grosso do Sul”, avalia o parlamentar.