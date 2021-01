Talento Regional traz uma seleção de sucessos para embalar 2021

Jornalistas Janaina Garcia e Kleber Nogueira, apresentadores do programa Talento Regional - (Foto: TV ALEMS)

Com total energia positiva e muita alegria, o programa Talento Regional apresentado pelos jornalistas Kleber Nogueira e Janaina Garcia traz em janeiro na grade de programação da Radio e TV Alems, os melhores momentos da música sul-mato-grossense de 2020. Foram diversas playlists recheadas de sucessos com ritmos e gêneros diferentes que vai desde o pop, pop rock, rap, forró, reggae, blues, samba, até a pegada e o romantismo do sertanejo e a adoração da música gospel.

Em entrevistas especiais e de forma bem descontraída, o programa traz ainda um bate papo solto que rolou com as cantoras de Aquidauana: Naira Leandro e Juliana Monteiro. Elas que vem de destacando muito no cenário musical no estado. E na sequência, para fechar com chave de ouro o ano de 2020, uma conversa com o cantor e compositor Gilson Espíndola, considerado como uma das mais belas vozes da musica popular brasileira. Ele vai revelar seus mais de 40 anos de carreira musical, uma longa estrada de inspirações e muitas canções , incluindo o seu mais novo projeto audiovisual , intitulado “Dois Caminhos”.

Imperdível! Para acompanhar, o programa está na grade diária de programação da Rádio e TV ALEMS canal 9 da NET (às terças- feiras 9 horas, quinta às 19h30, sábado às 19 domingo as 22:30h. Também disponível no canal do YouTube (https://youtube.com/TVALMS) e no endereço http://www.al.ms.gov.br/RadioAssembleia.