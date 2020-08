Programa "Talento Regional" traz seleção de clipes de artistas da música sul-mato-grossense

Clipes serão exibidos a partir desta terça-feira na grade de programação da TV ALEMS - ( Foto: Divulgação TV ALEMS)

Em razão da pandemia do coronavírus e pelas medidas de isolamento social aplicadas para evitar a propagação da Covid-19, o Talento Regional traz na grade de programação da Rádio e TV ALEMS um programa com algumas alterações em sua apresentação. Sem entrevistas realizadas de perto com os artistas, o telespectador e ouvinte vai poder continuar a acompanhar o programa com uma seleção de clipes musicais com o mais variados gêneros e ritmos da música regional sul-mato-grossense.

No mês de agosto, o programa traz em sua playlist uma sequência de sucessos, com artistas que além de intérpretes de ícones da música brasileira, apresentam performances memoráveis com repertórios de produção totalmente independente. São gêneros musicais que trazem melodias românticas e animadas do Samba, Rap, Pop, Reggae, Blues, MPB, Rock, Forró, Axé, Funk, Jazz, Sertanejo, entre outros.

O programa estreia nesta terça-feira (4) na grade diária da programação da Rádio e TV ALEMS (canal 9 da Claro NET e também no canal do YouTube).