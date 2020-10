Talento Regional traz em outubro grandes nomes da música sul-mato-grossense

O Programa Talento Regional, da Rádio e TV ALEMS apresenta neste mês de outubro uma playlist de renomados artistas da música sul-mato-grossense. São talentos com influências de diferentes vertentes e ritmos, que vão do dançante ao alternativo.

Compondo a seleção de clipes musicais está o cantor e compositor Paulo Simões, nome conhecido da música brasileira. Suas canções já foram gravadas por Sérgio Reis, Almir Sater, Renato Teixeira, Chitãozinho e Xororó, Sandy Junior, Maria Bethânia, entre outros importantes intérpretes.

Quem assistir ao programa também poderá conferir o molejo do samba clássico de Alba Lessa, a animação da banda Souldbra, além de André Stabile, nos apresentando seu primeiro trabalho desde que iniciou sua carreira solo. O Talento Regional ainda traz nesta edição o romantismo das duplas sertanejas Gustavo e Mathias, e Rapha e Léo.

Confira o programa na grade diária de programação da Rádio e TV ALEMS, no canal 9 da Claro Net TV, nas terças-feiras, a partir das 9h, nas quintas, às 19h30, aos sábados, às 19h, e aos domingos, às 22h30. Esta e outras edições também podem ser assistidas no canal oficial do Youtube da TV Assembleia de Mato Grosso do Sul.