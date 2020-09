Suspeito de matar candidato a vereador em minas se entrega à polícia

Cássio Remis (PSDB) foi morto a tiros após fazer live criticando ação da prefeitura - (Foto: Reprodução Facebook)

O secretário de Obras de Patrocínio, Jorge Marra, suspeito de ter assassinado a tiros o candidato a vereador na cidade Cássio Remis (PSDB), se entregou neste domingo, 27, à polícia e presta depoimento às autoridades. O crime aconteceu na quinta-feira, 24. O secretário, que é irmão do prefeito da cidade do noroeste mineiro, Deiró Marra, fugiu logo em seguida e era considerado foragido até então.

O candidato a vereador foi morto depois de realizar uma live afirmando que a prefeitura estava realizando obras em uma avenida da cidade, por ser o local próximo a um imóvel em que começaria a funcionar o comitê de campanha pela reeleição do prefeito. Na gravação, é possível ver o secretário se aproximando e, aparentemente, pegando o aparelho usado na transmissão ao vivo.

Segundo informações da polícia, o candidato a vereador, em seguida, foi em busca de seu aparelho na Secretaria de Obras. O assassinato aconteceu próximo ao local em que funciona a pasta. Na sexta-feira, 25, a polícia informou que a caminhonete do secretário e um veículo que pode ter sido utilizado no crime foram encontrados na casa de um político de Perdizes, cidade a 62 quilômetros de Patrocínio. A prisão preventiva do suspeito foi decretada na sexta-feira.