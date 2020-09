"Supermercados estão empenhados em reduzir o preço da cesta básica", diz Bolsonaro

Jair Bolsonaro, presidente da República - (Foto: Gabriela Biló/Estadão)

O presidente Bolsonaro disse hoje à noite que conversou com o pessoal ligado ao setor supermercadista. Na discussão, os representantes do segmento disseram estar empenhados em reduzir os preços dos produtos da cesta básica. "A boa notícia hoje: conversei com duas autoridades dos supermercados, tá? Na ponta da linha, o preço chega para eles, e eles estão se empenhando para reduzir o preço da cesta básica, que dado o auxílio emergencial houve um pequeno aumento no consumo", comentou.

Na última sexta-feira (4), com receio de aumento na inflação, o presidente disse que estava pedindo um "sacrifício, patriotismo para os grandes donos de supermercados para manter na menor margem de lucro."

Nas redes sociais, Bolsonaro também citou sobre o cenário do arroz no Brasil: "Houve mais exportação por causa do dólar também, sabemos disso aí. Os rizicultores, os plantadores de arroz, estavam com prejuízo há mais de dez anos, mas está sendo normalizado isso aí".

O presidente afirmou que não haverá interferências do governo no mercado e ainda reforçou que não existe "canetaço" para solucionar os problemas da economia.

Relembrando de forma irônica as orientações das autoridades de saúde durante a pandemia, o chefe do executivo disse que perdoa aqueles que pediram o isolamento social, deixando de canto a economia. "Quando lá atrás me criticavam, eu falava o quê? Vírus e emprego. O pessoal falou: fique em casa e a economia vem depois. Apesar disso, eu perdoo quem falava isso aí", disse, sob aplausos.

Hoje, a Câmara de Comércio Exterior (Camex) zerou o imposto sobre a importação do arroz em casca e beneficiado até o fim deste ano. A decisão foi tomada em meio ao aumento agressivo no valor do produto e à preocupação do governo com as altas dos preços no ramo da alimentação.