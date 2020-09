Subsecretaria realiza 3º workshop "Mulheres na Política" - ( Foto: Governo do Estado MS )

Uma primeira prévia do Tribunal Superior Eleitoral informa que houve aumento no registro de candidaturas de mulheres e de negros na disputa às Prefeituras e Câmaras Municipais. Os dados mostram que dos 546.036 pedidos computados, cerca de 180 mil são mulheres – o que corresponde a cerca de 33%.

Em Mato Grosso do Sul, o levantamento aponta 8.523 pedidos de registros de candidatura, dos quais 2.907 são de mulheres. Em Campo Grande, são 273 candidatas, sendo 2 para Prefeitas, 9 para Vice-Prefeitas e as demais concorrem às 29 cadeiras da Câmara Municipal. Outras 31 mulheres concorrem ao cargo de Prefeitas em 28 municípios do interior.

Visando esse aumento da participação das mulheres na política a Subsecretaria de Estado de Políticas Públicas para Mulheres, tem realizado seminários e workshops gratuitos. A Coordenadora de Ações Temáticas da Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres, Rhaissa Siviero, explica a importância dos eventos no atual cenário.

A coordenadora ressalta que ainda dá tempo de participar do último workshop que será realizado na próxima quarta-feira, dia 30 de setembro.

O terceiro Workshop Mais Mulheres na Política será realizado nesta quarta-feira, dia 30, das 9h às 11h, será transmitido pelo Facebook @SubsMulheres e é aberto a todas as pessoas interessadas.