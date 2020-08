Assembleia Legislativa aprova moção de Capitão Contar ao povo libanês

Após a explosão que deixou mais de 100 mortos e 4 mil feridos no Líbano, o deputado estadual Capitão Contar apresentou, nesta quarta-feira (05), uma moção de pesar ao Consulado Honorário do Líbano em Campo Grande, na pessoa do cônsul honorário Eid Toufic - (Foto: Reprodução)

Após a explosão que deixou mais de 100 mortos e 4 mil feridos no Líbano, o deputado estadual Capitão Contar apresentou, nesta quarta-feira (05), uma moção de pesar ao Consulado Honorário do Líbano em Campo Grande, na pessoa do cônsul honorário Eid Toufic Ambar. A iniciativa contou com a solidariedade dos demais parlamentares da Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), durante a sessão remota, que aprovaram o documento.

“Esta moção é extensiva a todo povo libanês, em razão da tragédia ocorrida no dia 04 de agosto, em Beirute, resultando em inúmeras mortes e feridos. Nos unimos em orações, para que os feridos tenham rápida recuperação e que tenham forças para superar tantas perdas. Meus sentimentos sinceros às famílias das vítimas e a minha solidariedade fraterna ao governo e ao povo libanês", ressaltou o deputado Capitão Contar.