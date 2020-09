Site da ABI é alvo de hackers e fica dois dias fora do ar

O site da Associação Brasileira de Imprensa (ABI) foi atacado por hackers na segunda-feira, 31, e só conseguiu voltar ao ar na noite desta terça-feira, 1º. Foi o segundo ataque em cerca de dez dias.

Segundo o presidente da entidade, Paulo Jerônimo, pelo menos dois autores do primeiro ataque já foram identificados pela polícia, que investiga os casos. Esse ataque de dez dias atrás foi realizado a partir de computadores situados no Brasil. O ataque de segunda-feira, ao contrário, partiu de computadores que estão no exterior, em países da Europa, e por isso o rastreamento e a responsabilização será mais difícil. Mas os dois casos foram denunciados à Polícia Civil.

O ataque de segunda-feira não tem relação com a manifestação da ABI (ocorrida no mesmo dia, mas horas depois) a respeito da conduta da prefeitura do Rio, que mobilizou funcionários para fazer plantões na porta de hospitais municipais na tentativa de impedir reportagens que contivessem denúncias de mau atendimento nessas unidades de saúde. "O ataque partiu de críticos da ABI, mas não por causa dessa situação", afirmou Paulo Jerônimo.