Sindifiscal-MS promove rodada de entrevistas com candidatos à prefeitura de Campo Grande

O presidente do Sindifiscal-MS, Francisco Carlos de Assis e o candidato Pedro Kemp - (Foto: Divulgação)

Como forma de facilitar a escolha do eleitor campo-grandense, o Sindicato dos Fiscais Tributários Estaduais de MS (Sindifiscal-MS) promoveu entrevistas com 12 dos 15 candidatos à prefeitura de Campo Grande na última semana.

A idéia era que assuntos de interesse desses profissionais, como a Reforma Administrativa e a Reforma Tributária, fossem abordados pelos candidatos. "Como fiscais, não podemos nos abster de algumas escolhas. Querer o melhor para nosso estado, país e município, já está intrínseco em nosso dia a dia", destacou o presidente do Sindifiscal-MS, Francisco Carlos de Assis, o Chiquinho.

Foram entrevistados, na ordem agendada pelas respectivas assessorias, os candidatos: Marcelo Bluma (PV), Vinicius Siqueira (PSL), Dagoberto Nogueira (PDT), Esacheu Nascimento (PP), Márcio Fernandes (MDB), Thiago Assad (PCO), Pedro Kemp (PT), Marcelo Miglioli (Solidariedade), Paulo Matos (PSC), Guto Scarpanti (Novo), Sérgio Harfouche (Avante) e Sidnéia Tobias (Podemos). João Henrique Catan (PL) preferiu não participar. Cris Duarte (PSOL) não compareceu na data da entrevista e preferiu não remarcar. O atual prefeito de Campo Grande, Marcos Trad, do PSD, informou, por meio da sua assessoria, não ter agenda para estar presente e que enviaria as respostas dos questionamentos previamente encaminhados, mas a comissão técnica e a assessoria jurídica do Sindifiscal-MS entenderam que os requisitos de isonomia e igualdade de condições entre os entrevistados estariam prejudicados.

Hoje o Sindicato atinge mais de 1 mil famílias em Mato Grosso do Sul e conta com cerca de 1.200 filiados. A expectativa da entidade com as entrevistas é ajudá-los na escolha dos candidatos. "Nas próximas eleições vamos convidar também os candidatos ao governo estadual. O objetivo é que eles apresentem propostas que sejam importantes para o crescimento do Estado", frisou o presidente.

As entrevistas serão disponibilizadas nos canais digitais do sindicato (Facebook e YouTube), também no site www.sindifiscalms.org.br e em grupos de WhatsApp geridos pela instituição.

Serviço:

As entrevistas estão disponíveis a qualquer pessoa. Elas podem ser acessadas nos seguintes canais:

Site: www.sindifiscalms.org.br

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCZRrA1Fhy2R--QKporjCMRA

Facebook: https://www.facebook.com/sindifiscalms