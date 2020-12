Simone Tebet pede apoio para criação de Brigada Permanente no Pantanal

A senadora Simone Tebet e o ministro da Justiça, André Mendonça - (Foto: Divulgação)

A senadora Simone Tebet (MDB-MS) levou pedido do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul ao Ministro da Justiça, André Mendonça. Ela foi ao gabinete do Ministro, na tarde da última quinta-feira (17), para solicitar apoio para a implantação de uma Brigada Permanente de Prevenção e Combate a Incêndios em Corumbá, no Pantanal de Mato Grosso do Sul.

O Ministro respondeu positivamente, reforçando, assim, o compromisso do Governo Federal. No final de setembro, o Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, já havia manifestado apoio a esta demanda. Ele se sensibilizou após participar da visita da Comissão do Pantanal a Corumbá para acompanhar in loco os impactos das queimadas. Este ano, 29% do Pantanal foram destruídos pelo fogo descontrolado. Os senadores de Mato Grosso do Sul e de Mato Grosso, solicitaram Brigadas Permanentes de combate a incêndio para debelar as queimadas logo no início e evitar novas tragédias.

Veículos para Bombeiros de MS - A senadora também levou o pedido do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul que solicita a destinação de recursos do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (FDD) para a aquisição de um caminhão-tanque, de aeronaves de combate a incêndios florestais e de um helicóptero. O FDD tem por finalidade a reparação de danos causados ao meio ambiente, entre outras áreas. O Ministério da Justiça vai verificar a disponibilidade orçamentária e a viabilidade de atender a demanda.