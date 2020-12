Simone, Nelsinho e Fábio Trad estão entre os parlamentares mais influentes do Congresso Nacional

Os senadores Nelsinho Trad (PSD) e Simone Tebet (MDB); e o deputado federal Fábio Trad (PSD) - (Foto: Reprodução)

Como forma de reconhecer aqueles que atuam decisivamente sobre o andamento dos trabalhos da agenda legislativa ou que representam interesses organizados da sociedade brasileira, os senadores Nelsinho Trad (PSD), Simone Tebet (MDB), e o deputado federal Fábio Trad (PSD), foram condecorados na “Elite Parlamentar 2020”, conforme o levantamento da empresa Arko Advice.

A escolha dos três sul-mato-grossenses foram baseadas na influência e relevância dos temas de destaque que os parlamentares tiveram no decorrer de 2020. A inclusão no Elite Parlamentar não reflete nos "melhores do Congresso”, e sim “os mais influentes”.

A Elite Parlamentar 2020 é formada por 103 congressistas: 70 deputados federais e 33 senadores. No levantamento, 67 parlamentares são classificados como “lideranças formais” e 36 como “lideranças informais”; 44 deputados e 23 senadores são lideranças formais; 26 deputados e 10 senadores são lideranças informais; 90 deputados e senadores e 13 deputadas e senadoras; O PT é o partido com o maior número de lideranças, tendo 12 parlamentares, seguido por MDB e DEM com 10 cada e o PSD e Progressistas com 9 congressistas; O estado que possui o maior número de lideranças é São Paulo, com 19 parlamentares, seguido pelo Rio de Janeiro que possui 9 e Pernambuco com 8 congressistas.