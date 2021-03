Sessão é levantada em virtude do falecimento do Coronel Adib Massad

Mesa Diretora da ALEMS levantou sessão plenária, rito previsto no Regimento Interno da Casa de Leis - (Foto: Wagner Guimarães)

Nesta manhã (4), durante a sessão ordinária, os deputados estaduais da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) homenagearam aquele que se tornou referência para toda a Segurança Pública estadual, coronel Adib Massad, que faleceu ontem aos 91 anos. A sessão foi levantada depois dos pronunciamentos sobre Adib Massad.

O deputado e presidente da ALEMS, Paulo Corrêa (PSDB) solicitou o encerramento da sessão pelo falecimento do coronel Adib Massad. “Coronel Adib Massad foi um ícone da Segurança pública de Mato Grosso do Sul. Eu solicito o encerramento da sessão ordinária”, afirmou.

Em nome de todos os parlamentares, o deputado Coronel David (PSL) falou sobre o significado da partida de coronel Adib Massad. “Para mim é um dia muito triste, pois eu e tantos outros que militam em nossa segurança pública, perdemos um grande ícone, lenda que era o Coronel Adib. Ele que sempre inspirou os homens e mulheres da segurança pública, sobretudo os integrantes da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS), destacou”.

Um vídeo narrando a trajetória do coronel Adib Massad foi exibido no Plenário Júlio Maia. “Agradeço a homenagem a ele que pudemos fazer ainda em vida, criando nesta Casa de Leis a medalha Coronel Adib Massad, com a finalidade de homenagearmos os grandes homens e mulheres que fazem a diferença na Segurança Pública de todo o Estado. Um dos fundadores do Grupamento de Operações de Fronteira [GOF], sua história se confunde com a história da Polícia Militar do Estado, continuou Coronel David.

Moção de Pesar em nome dos 24 parlamentares foi apresentada e será encaminhada aos familiares e amigos do Coronel Adib Massad. Também apresentado esta manhã (4), o Projeto de Lei 44/2021, de autoria do deputado Coronel David e dos 23 parlamentares, que denomina “Departamento de Operações de Fronteira Coronel PM Adib Massad", o Departamento de Operações de Fronteira, com sede em Dourados.

“Uma justa homenagem a ele e ao seu legado jamais será esquecido, nunca deixarei de lembrar dos seus ensinamentos e de quanto foi importante para mim, evitou um atentado contra minha vida, fato que me faz eternamente grato. Um guerreiro que trabalhou muito pra desarticular o crime em nosso Estado”, concluiu o deputado Coronel David.

Agradecimentos

O deputado e 1º secretário da ALEMS, Zé Teixeira (DEM), afirmou que o Coronel Adib foi o responsável pela transformação da segurança em Dourados. “Ele trouxe a paz para a nossa região, principalmente para o setor produtivo, um homem que conseguiu coibir a criminalidade na região”, afirmou. Para o deputado Lidio Lopes (PATRI) é um momento de muita tristeza. “Perdemos um ícone, um homem que soube fazer com muita galhardia a segurança da Grande Dourados, e de Mato Grosso do Sul”, ressaltou.

O deputado Marçal Filho (PSDB) agradece a segurança trazida pelo Coronel Adib Massad a Dourados. “Ele nos trouxe segurança a todos nós, fez uma verdadeira revolução na segurança em Dourados, implantado em Dourados e na região de fronteira, ontem inclusive o Ministro da Justiça o homenageou em uma rede social”, destacou. E Cabo Almi (PT) declarou que toda a segurança pública está enlutada. “Todos nós estamos sofrendo de uma forma geral com a passagem do nosso mito, nosso guerreiro Coronel Adib Massad, o Secretário Nacional de Segurança, André Mendonça, também emitiu nota de pesar”, relatou.

Trajetória

Cel Adib Massad nasceu em Cáceres (MT), no dia 22 de abril de 1929. De origem árabe, sua carreira como oficial da Polícia Militar iniciou em 1953. Foi delegado regional em Dourados e delegado de Roubos e Furtos em Cuiabá. Em 1966, comandou o 1º Batalhão da Polícia Militar de Campo Grande e, em 1975, a 4ª Companhia da Polícia Militar em Ponta Porã. Tambémoi titular da delegacia especializada na área de tóxicos, entorpecentes e crimes contra o patrimônio, entre 1979/1980.

Em 1987, chefiou com a patente de coronel o Estado Maior da PM, ganhando notoriedade nacional ao comandar o GOE (Grupo de Operações Especiais) e o GOF (Grupo de Operações de Fronteira, entre 1988/1995. Tornou-se uma lenda viva ao restaurar a ordem pública e reduzir a criminalidade na região de fronteira com o Paraguai no comando do antigo GOF (Grupo de Operações de Fronteira), hoje DOF (Departamento de Operações de Fronteira), em Dourados, na década de 1990. Ao deixar a corporação, Adib Massad foi eleito vereador no município com uma votação histórica, em 1996, um reconhecimento público ao trabalho que desempenhou.