Sessão é levantada em homenagem póstuma ao deputado Onevan de Matos

Os deputados estaduais fizeram um minuto de silêncio em homenagem ao deputado estadual Onevan de Matos - (Foto: Luciana Nassar)

Durante a sessão ordinária desta terça-feira (17), os deputados estaduais fizeram um minuto de silêncio em homenagem ao deputado estadual Onevan de Matos(PSDB), que morreu na última sexta-feira (13), em São Paulo. O parlamentar integrou a primeira Legislatura do Parlamento Estadual e por mais de 40 anos dedicou sua vida para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul.

Pedro Kemp (PT) propôs o levantamento da sessão, o que foi aprovado por todos os parlamentares. “Estamos aqui para prestar homenagens à biografia do nosso colega Onevan de Matos. Sempre compromissado com o Estado, ele deixa um importante legado no exercício de sua vida pública”, destacou.

História

Nascido em 17 de dezembro de 1942, no interior de Minas Gerais, Onevan mudou-se, em 1975, para Naviraí, para exercer a função de advogado. Em 1978, ano da criação de Mato Grosso do Sul, foi eleito deputado estadual na primeira Legislatura. Foi reeleito para uma vaga no Parlamento Estadual em 1978, 1987, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018.

Onevan também foi prefeito de Naviraí, exercendo o mandato de 1989 a 1992. Ele se licenciou da Assembleia Legislativa em 1987 para concorrer às eleições municipais e, vitorioso, deixou o cargo de deputado em 31 de dezembro de 1988 para assumir a prefeitura. Onevan, que integrava a bancada do PSDB na ALEMS, disputava, novamente, a prefeitura de Naviraí.

Onevan era casado com Leila Matos e tinha três filhos, Flávio, Fábio e Rhaiza. Assista aqui vídeo produzido pela TV ALEMS que conta um pouco da trajetória do parlamentar.