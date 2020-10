Senador Nelsinho chega à Rússia para entregar carta de Bolsonaro que pede a liberdade de Robson

O senador Nelsinho Trad - (Foto: Reprodução)

Depois de mais de 16 horas de voo, o senador Nelsinho Trad (PSD/MS) chegou ontem (27) em Moscou, na Rússia, com diferença do fuso horário de mais de 7 horas adiantadas em relação ao Brasil. Logo após o desembarque, o parlamentar participou ao vivo de entrevista para Revista Isto É e falou sobre sua missão diplomática. "Estou pedindo por Justiça ao Robson", enfatizou.

O senador Nelsinho Trad, como presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (Cre), foi designado pelo presidente da República Jair Bolsonaro a entregar uma carta ao vice-ministro Sergey Ryabokvo. O compromisso está previsto para amanhã, 11h, em Moscou. "Robson não fala russo, não fala inglês, jamais pensou que isso aconteceria (ele levou um medicamento com proibição de uso na Rússia para atender seu ex-patrão o jogador Fernando, na época jogava para Spartak Moscou). Toda hora lembro do assunto, é injusto", destacou o senador.

Segundo o Itamaraty, o brasileiro Robson Oliveira está preso há mais de 580 dias, ele viajava com duas caixas do remédio Mytedom 100mg (cloridato de metadona) e não tinha conhecimento de que o medicamento é proibido na Rússia. A prisão dele gerou comoção no país.

Após essa agenda, o senador Nelsinho Trad terá reunião com o presidente da Comissão de Assuntos Internacionais do Conselho da Federação, senador Konstantin Kosachyov. No dia seguinte, antes da partida, vai conversar também com o coordenador do Grupo Parlamentar de Amizade Brasil-Rússia da Duma de Estado, com o deputado Maksim Shchabylykin. No fim da tarde de sexta, ele vai retornar ao Brasil. "Sou cristão e peço a Deus que me ilumine e que esse homem possa voltar ao Brasil", comentou o senador Nelsinho Trad.