Senado aprova projeto que cria liderança da oposição

O Senado aprovou um projeto de resolução que altera o regimento interno da Casa e cria a liderança da oposição. A mudança foi uma promessa feita pelo presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), durante sua campanha. A proposta aprovada pelos senadores nesta quarta-feira, 10, vai à promulgação. A liderança será constituída por partidos ou blocos parlamentares de oposição ao governo e que terá as mesmas prerrogativas da liderança do governo.

De acordo com o projeto, o líder da oposição será indicado pelo bloco parlamentar ou partido com maior número de representantes que faça oposição ao governo. Esse senador terá direito de usar a palavra durante a sessão, orientar votação de propostas e participar das reuniões dos colegiados de líderes.

Autores do projeto, os senadores Weverton Rocha (PDT-MA) e Randolfe Rodrigues (Rede-AP), afirmam que a criação da liderança promove "condições equânimes para governo e oposição".

A proposta também contou com apoio do líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE). "Acho que está de bom tamanho para que a gente possa ter a paridade das armas. Bem-vinda a liderança da oposição para que a gente possa construir sempre um debate produtivo com os entendimentos necessários e as divergências, que são normais dentro do processo democrático."