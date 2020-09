Senado aprova indicação de Nestor Forster Junior para embaixada nos EUA

O Senado aprovou, nesta terça-feira, 22, a indicação do diplomata Nestor Forster Junior para a embaixada brasileira nos Estados Unidos. Ele foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro Bolsonaro em novembro do ano passado após o governo desistir de emplacar o nome do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente da República, para o cargo. O parlamentar não conseguiu apoio suficiente para virar embaixador.

O Senado também deu aval à nomeação da ministra Maria Thereza de Assis Moura para o cargo de corregedora-geral do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Mais cedo, em sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), a magistrada defendeu uma definição sobre a quarentena de juízes que queiram disputar eleições para cargos públicos, proposta em discussão no Congresso. A regra pode barrar a candidatura de ex-magistrados em 2022.