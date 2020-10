Semana Nacional do Trânsito é tema do Programa PMMS em Ação 

Entrevistado é Subcomandante do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária, Major PM João Paulo - (Foto: TV ALEMS)

Na edição deste mês do Programa PM-MS em Ação a jornalista da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, Capitã PM Gabriella Fernandes, entrevista o Subcomandante do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária, Major PM João Paulo.

No bate-papo foi abordada a Semana Nacional do Trânsito, as ações desenvolvidas pela Polícia Militar Rodoviária através de policiamento ostensivo, equipamentos de alta tecnologia e análises técnicas em prol de um trânsito mais seguro.

Ainda, foram debatidas as ações policiais para o período de fim de ano. O PM-MS em Ação é exibido pela TV Assembleia, no canal 9 da Net, com uma edição especial por mês. A iniciativa é uma parceria entre a PM-MS e a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

Além de sexta-feira às 18h30, o programa também será reapresentado aos sábados, às 15h30, às segundas, às 14h, e quartas, às 15h. Você também pode assistir pelo canal oficial da Assembleia Legislativa no YouTube, clicando aqui.