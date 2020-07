Sem concorrer à prefeitura de Campo Grande, Contar vai apoiar candidatos de direita

O deputado estadual Capitão Contar - (Foto: Divulgação)

Cotado anteriormente para concorrer a prefeitura de Campo Grande nas eleições municipais deste ano, o deputado estadual Capitão Contar declarou que vai apoiar candidatos de direita na disputa eleitoral. Desfiliado do PSL-MS, o pedido do deputado segue em análise no TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul). "Certamente apoiarei os melhores nomes em prol das pessoas e projetos alinhados com as pautas de direita", afirma Contar.

A sua pré-candidatura à prefeitura teve apoio da presidente estadual do PSL-MS, a senadora Soraya. “Antes de decidir me desligar do PSL, sempre tive total apoio como o pré-candidato à prefeitura de Campo Grande, não só da líder do partido, a senadora Soraya Thronicke, como também pela aceitação popular. Mas, por enquanto, o meu foco é realizar um bom mandato e representar bem os sul-mato-grossenses na Assembleia Legislativa”. A líder do partido no Estado, havia solicitado o nome do deputado para o pleito de 2020, mas com o pedido de Contar para se desligar da sigla os planos para sua pré-candidatura também foram suspensos.

O deputado espera pela conclusão do partido do presidente Bolsonaro. "Há sim a vontade de participar do mesmo partido do presidente, Jair Messias Bolsonaro. Estarei no Aliança do Brasil assim que se concretizar. Isso é inspiração tanto minha, quanto de outros bolsonaristas", finaliza.