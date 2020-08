Segurança reforçada e expectativa da população de Nioaque permeiam visita de Bolsonaro amanhã à cidade

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O município de Nioaque, a 188 km de Campo Grande está sob os holofotes do Brasil e se prepara para a vinda da maior autoridade do país, o presidente da República Jair Bolsonaro que deve pousar em Mato Grosso do Sul amanhã (18). A assessoria do presidente já confirmou que Bolsonaro deverá realmente ir a Nioaque, após a inauguração de uma estação de radar no aeroporto de Corumbá em cerimônia prevista para as 10h30 e almoço na Cidade Branca. Após os compromissos o presidentes deslocará para Niaque.

A equipe de segurança do presidente já está em Nioaque para montagem da estrutura que receberá o presidente Jair Bolsonaro, que deve chegar de helicóptero ao 9º Grupo de Artilharia de Campanha de Nioaque. O presidente serviu na corporação de Nioaque entre 1979 e 1981, quando ainda era tenente do Exército.

De acordo com informações exclusivas do radialista Valdir de Paula da equipe Serrana FM do Grupo Feitosa de Comunicação em Nioaque, a previsão é que Bolsonaro chegue a cidade às 14 horas.

“A expectativa é grande na cidade. Já foi dito que ele vem a Nioaque e está confirmado. O presidente chegou aqui um jovem tenente em 1979 e hoje Nioque vive esta expectativa da vinda do comandante da Nação. Já temos tropas do exército se preparando, a 9º CG, as unidades das cavalarias estão se preparando, e ainda chegam viaturas blindadas, guaranis chegam para fazer a segurança do presidente”, adiantou o radialista da Serrana FM.

Com tanto aparato de segurança, a pequena cidade vive dias atípicos com sobrevôos de helicóptero de asas rotativas fazendo reconhecimento do local, tudo para preparar a vinda de Bolsonaro.

O locutor ainda ainda que pela agenda prévia, Bolsonaro deve permanecer meia hora no comando. “Tem previsão que ele ainda faça agendas no município mais ainda nada confirmado”, finalizou.

A equipe da Serrana FM estará cobrindo a vista de Bolsonaro e trará para os nossos leitores informações atualizadas durante o dia de hoje e amanhã.