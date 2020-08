Segurança em Pauta entrevista delegado de Ponta Porã - (Foto: TV ALEMS)

O programa "Segurança em Pauta" da TV Assembleia desta semana fala sobre a Delegacia Regional de Ponta Porã. Uma região com extensa área de fronteira com o Paraguai, com mais de 200 mil habitantes de oito municípios. Para falar de como é feito o policiamento desta região, será entrevistado o delegado regional de Ponta Porã, Clemir Vieira Júnior.

Toda semana a investigadora Lucilene Souza, apresentadora, recebe um especialista para falar sobre um tema diferente relacionado à segurança pública.

Delegados e investigadores se unem a advogados, membros de organizações não-governamentais e de órgãos públicos para, de forma simples, tirar dúvidas e levar informação de qualidade à população.

O programa Segurança em Pauta é transmitido toda segunda-feira às 16h30, quartas (7h30), sextas (14h) e domingo (18h30), e também está disponível no canal do Youtube da Assembleia Legislativa.