Secretário de Estado da Geórgia fala em pressão para excluir votos válidos

Secretário de Estado da Geórgia, Brad Raffensperger - ( Foto: Estadão/Brynn Anderson/AP Photo )

O secretário de Estado da Geórgia, Brad Raffensperger, disse que o senador Lindsey Graham perguntou se era possível invalidar votos legalmente expressos depois que Donald Trump foi derrotado por pouco no Estado.

Em uma entrevista ao Washington Post, Raffensperger disse que seu colega republicano, presidente do comitê judiciário do Senado, o questionou sobre a lei de correspondência de assinaturas do Estado e perguntou se o viés político pode ter desempenhado um papel em condados onde os pesquisadores aceitavam taxas mais altas de assinaturas incompatíveis.

De acordo com o secretário de Estado, Graham então perguntou se ele tinha autoridade para retirar todas as cédulas de correio nesses condados.

Raffensperger se disse "surpreso" com a pergunta, na qual Graham parecia sugerir que ele encontrasse uma maneira de rejeitar votos de ausentes feitos legalmente.

"Parecia que ele estava querendo seguir esse caminho", disse ele.

Graham confirmou a conversa a repórteres no Capitólio, mas negou que pressionou Raffensperger a rejeitar cédulas de ausentes legalmente lançadas e chamou a insinuação de "ridícula."

"Se ele se sente ameaçado por essa conversa, ele tem um problema. Achei uma boa conversa", disse Graham na segunda-feira após a publicação da entrevista. "Estou surpreso ao ouvir que ele caracterizou dessa forma."

Graham também afirmou que procurou Raffensperger sozinho e não a pedido de Trump.

Grupos de direitos de voto e ética condenaram os comentários de Graham, e alguns pediram sua renúncia como presidente do comitê judiciário do Senado.

"Não é apenas errado que o senador Graham aparentemente considere um comportamento ilegal, mas sua sugestão mina a integridade de nossas eleições e a fé do povo americano em nossa democracia", disse Noah Bookbinder, diretor executivo do grupo Cidadãos por Responsabilidade e Ética em Washington, em comunicado. "Sob o pretexto de erradicar a fraude eleitoral, parece que Graham está sugerindo cometê-la."

Lideranças republicanas pedem renúncia de Raffensperger

Geórgia, um Estado republicano, está atualmente realizando uma recontagem manual de cerca de 5 milhões de votos presidenciais, que deve ser concluída até 20 de novembro. Biden liderou no Estado por cerca de 14 mil votos após a contagem inicial.

Isso ocorre quando Raffensperger enfrenta uma reação cada vez maior de seu próprio partido após defender o processo eleitoral do Estado. Os dois senadores republicanos do Estado, David Perdue e Kelly Loeffler, ambos em um segundo turno apertado para manter seus assentos, pediram a renúncia de Raffensperger, ambas rejeitadas pelo secretário de Estado.

O congressista Doug Collins, da Geórgia, que está liderando os esforços do presidente para provar a fraude no Estado, também criticou Raffensperger, acusando-o de apoiar os democratas por se recusar a endossar a falsa alegação de que a eleição foi roubada de Trump.

Na entrevista, Raffensperger destinou a linguagem mais agressiva a Collins, que não contestou o resultado da disputa eleitoral especial que perdeu para Loeffler, chamando-o de um "mentiroso" e "charlatão."

Raffensperger disse que todas as acusações de fraude eleitoral seriam minuciosamente examinadas, mas não há atualmente nenhuma evidência confiável de que o delito tenha ocorrido em escala grande o suficiente para afetar o resultado da eleição.

Ele também disse ao Post que a recontagem "confirmaria" os resultados da contagem inicial e provaria a precisão das máquinas de votação do Dominion, que Trump falsamente alegou ter apagado os votos dados a ele.