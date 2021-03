Saúde mental da mulher é tema do programa Vida Saudável da Rádio ALEMS

Durante a entrevista a psicóloga ressalta que as mulheres, assim como os homens, são afetadas pelas doenças mentais, mas questões relacionadas ao gênero feminino que as tornam mais vulneráveis - (Foto: Divulgação)

Falar de saúde feminina vai muito além das campanhas de prevenção ao câncer de mama ou de colo de útero. A saúde mental da mulher é um tema cada vez mais discutido e que precisa ser abordado com a seriedade que o assunto exige. Por isso nesta edição do programa Vida Saudável da Rádio Assembleia que vai ao ar nesta segunda-feira (8), que marca as comemorações do Mês da Mulher, conversar com a psicóloga Ariane Zárate, a respeito da saúde mental das mulheres.

Durante a entrevista a psicóloga ressalta que as mulheres, assim como os homens, são afetadas pelas doenças mentais, mas questões relacionadas ao gênero feminino que as tornam mais vulneráveis. “Quando o assunto é a saúde mental das mulheres, as principais causas das doenças psicológicas estão relacionadas à correria do dia a dia, isso acaba gerando vários impactos negativos, o que leva muitas das vezes a depressão e crises de ansiedade. Pesquisas indicam que o número de casos de depressão em mulheres é muito superior do que em homens”, enfatiza.

A psicóloga Ariane Zárate pontua que o diagnóstico precoce desse tipo doença é de extrema importância. “À hora de procurar ajuda é a partir do momento que a pessoa percebe que o seu humor não é mais mesmo e o estresse não passa, então é essencial procurar um especialista para que seja realizado um tratamento adequado”.

Quando questionada sobre a questão saúde mental da mulher em relação à beleza física, a psicóloga disse que o tema ainda atinge diretamente o universo feminino, devido o padrão beleza que foi implementado pela sociedade. “Principalmente as jovens acabam indo em busca de outras características que não suas e acabam não valorizando aquilo que elas são. A mulher precisa valorizar a sua essência, afinal todos nós temos defeitos e qualidades”.