Saúde em Foco fala dos desafios no processo de ensino durante a pandemia

As mudanças e os reflexos na vida das crianças devido à pandemia do coronavírus é tema do programa Saúde em Foco, na edição que será exibida no mês de agosto. A psicóloga Luciana Raymundo aborda os principais impactos da quarentena no comportamento e no desenvolvimento das crianças.

Ela também explica qual a melhor maneira de tornar a vida mais leve e equilibrada nesse período de isolamento social, e responde as principais dúvidas dos pais sobre a nova rotina escolar, acompanhamento das atividades e como lidar com as perdas na aprendizagem.

“A presença física, o relacionamento com colegas e a proximidade com os professores fazem enorme diferença no processo de aprendizagem. Mas, no momento, é preciso criar soluções possíveis até voltarmos aos tempos normais”, destaca Luciana.

Confira esse bate-papo no Saúde em Foco, exibido pela TV Assembleia, no canal 9 da Claro Net TV, e no canal da ALEMS no Youtube. O programa estreia nesta quarta-feira, às 13h30. A reprise é exibida nas segundas, às 18h30, nas sextas, às 16h30 e aos domingos, às 17h.