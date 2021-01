Saúde em Foco aborda Melhores Momentos do Programa

O Programa Saúde em Foco aborda algumas das principais entrevistas levadas ao ar em 2020 - (Foto: Reprodução)

O Programa Saúde em Foco aborda algumas das principais entrevistas levadas ao ar em 2020. Entre os destaques, o médico cirurgião geral e endoscopista Thiago Alonso Domingos, que explica como funciona o balão intragástrico, auxiliar no emagrecimento de adultos com o sobrepeso e obesidade.

Outro assunto abordado foi a prevenção ao câncer de intestino com Vanessa Puccinelli Dotti, especialista em cirurgia do aparelho digestivo, e em gastroenterologia e endoscopia digestiva.

O professor do curso de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e doutor em Ciências Médicas pela Universidade de São Paulo (USP), cirurgião e angiologista Mário Augusto Freitas, explicou quais são cuidados necessários e tratamento das varizes, que podem aparecer em qualquer parte do corpo, principalmente nas pernas.

E a médica Ana Paula Horizonte aborda um tema em pauta atualmente, medicina estética. A médica esclarece sobre a importância da escolha do profissional e quais são os principais procedimentos realizados e os cuidados que os pacientes devem ter no pós-operatório. Confira os melhores momentos do Saúde em Foco 2020 no canal 9 da Claro NET TV, e no canal oficial da TV Assembleia, no Youtube.