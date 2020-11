Saúde continua sendo prioridade na próxima gestão de prefeito reeleito em Nioaque

Valdir Junior (PSDB) - (Foto: Arquivo)

Reeleito com 54,83% dos votos no município de Nioaque, a 145 km de Campo Grande, Valdir Junior (PSDB), agradeceu hoje (17), por continuar representando a população da cidade em entrevista à Serrana FM 88,7 do Grupo Feitosa de Comunicação. “Não podemos deixar o trabalho parar", frisou.

Como um dos destaques de toda sua campanha e mandato, a área da saúde também recebeu a atenção durante a entrevista. Junior alega já ter entrado em contato com a pasta de Saúde em Brasília para dar continuidade às obras de postos de saúde do município. “Já entramos em contato inclusive com a assessoria da pasta de Saúde, continuamos com o trabalho”.

O destaque do seu mandato foi a assinatura em parceria com o Governo do Estado da ordem de serviço da reforma e ampliação da Unidade Mista de Saúde Aroldo Lima Couto, de Nioaque. O convênio foi assinado em abril entre o secretário Geraldo Resende, o prefeito de Nioaque e a secretária municipal de Saúde Sandra Maria Calonga, no gabinete da Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Danilo Catti (PSDB) vice-prefeito, também marcou presença na entrevista. “É um dia de muita felicidade. Como vice me coloco a disposição de todas as categorias. Entendo que mesmo honrando nosso número de campanha, daqui para frente é um município que necessita de atenção. Governamos para todos”.

Catti destacou ainda a Central Covid, que foi erguida em 90 dias e proporcionou maior biossegurança com a rotatividade para os paciente testados positivos para o coronavírus.

“É um desafio estar na prefeitura, os setores não pararam nem mesmo a educação, temos professores trabalhando para que isso aconteça, queremos um município a favor da população. Conquistas são frutos do legislativo e executivo juntos”, explica.

Eleição - Valdir Júnior foi reeleito no município com 4.475 votos, ficando a frente de Ilca Maria (MDB), Dominique Rodrigues (Cidadania), Ilson Bicudo (Rede) e Cícero de Souza (PSB), com 2.707, 581, 288 e 111 votos, respectivamente.

O amplo arco de alianças costurado por Valdir Júnior comprovou sua força nas eleições municipais de Nioaque. Além do PSBD, outros seis partidos firmaram compromisso com a reeleição de Júnior: Patriotas, PSD, PTB, Podemos, PT, PP.