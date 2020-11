Saúde Bucal é tema do programa Vida Saudável da Rádio ALEMS

Destista - (Foto: Tânia Rego/ABrasil)

Saúde bucal e saúde geral andam juntas, por isso o programa Vida Saudável da Rádio ALEMS, que vai ao ar nesta sexta-feira (20), conversa sobre esse tema com o conselheiro do Conselho Regional de Odontologia (CRO/MS), Rodrigo Mussi Ribeiro. “A pandemia do novo coronavírus acabou mudando a rotina da sociedade sobre a melhor maneira de manter a higiene pessoal. Atividades como lavar as mãos, utilizar álcool em gel e a limpeza com toda e qualquer superfície virou rotina na vida de todos. Mas os cuidados com a higiene bucal também devem ser lembrados, pois a boca é umas das principais entradas do vírus”, explicou.

Rodrigo Mussi Ribeiro destacou, durante o bate-papo, que a boca possui mais 750 bactérias alojadas, por isso a necessidade das consultas de rotina a cada seis meses ou, pelo menos, uma vez no ano. “A higiene bucal é uma forma de prevenção de doenças, principalmente em meio a pandemia. Também é importante realizar uma escovação correta, utilizar o fio dental e pasta de dente, sendo que tudo isso deve ser de uso individual e não compartilhado. As escovas devem ser lavadas sempre após o uso e guardadas em ambiente arejado. Atenção também com a limpeza da língua e ao uso de enxaguante bucal sem álcool, como complementação da higiene bucal”, detalhou.

Outro fator que também foi abordado pelo conselheiro do CRO, está relacionado ao câncer de boca, que afeta milhares de pessoas em todo o país. De acordo com os dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca), a estimativa de casos de câncer de cavidade oral em Mato Grosso do Sul é de 220 novos casos este ano. “Os fatores de risco mais conhecidos incluem o tabagismo e o consumo de álcool, sendo que o risco é 30 vezes maior para os indivíduos que fumam e bebem do que para aquelas pessoas que não o fazem. Entre outros fatores de risco estão a exposição ao sol sem proteção (alto risco para o câncer de lábio), o excesso de gordura corporal, a infecção pelo HPV (relacionada ao câncer de orofaringe) e outros como exposição a agentes oncogênicos como herbicidas, produtos químicos e pesticidas”, enfatizou Rodrigo Mussi Ribeiro.

Prevenção

A prevenção do câncer na boca é possível através de hábitos saudáveis, que incluem:

Evitar o consumo de álcool;

Evitar fazer uso de tabaco;

Evitar exposição ao sol sem proteção;

Ter uma boa higiene bucal, escovando os dentes quatro vezes ao dia, de preferência após todas as refeições;

Ter um acompanhamento odontológico frequente;

Manutenção de uma dieta saudável, rica em frutas e legumes;

Procurar atendimento odontológico se perceber qualquer tipo de alteração como: feridas, inchaços ou manchas.