Saneamento público ou privado: MS em Pesquisa indica qual é mais eficiente

Com a aprovação do Marco do Saneamento pelo Congresso Nacional, seguido da sanção pelo presidente da República, criou-se no Brasil uma expectativa muito grande por avanço nesse setor, afinal, água e esgoto – este último, ainda mais – não estão disponíveis para todos os brasileiros. Com investimentos à vista, a gestão eficiente dos recursos e dos sistemas será fundamental e esse foi o tema da nova edição do MS em Pesquisa.

Mariana Antônio de Souza Pereira, pesquisadora da Universidade Católica Dom Bosco, utilizou modelos matemáticos em uma série de dados públicos fornecidos pelo Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento, do Governo Federal, para estabelecer métricas de análise e comparação entre as concessionárias públicas e privadas de água e esgoto.

Na pesquisa, apesar da formação da pesquisadora como Engenheira Sanitária e Ambiental, a qualidade da água fornecida e do esgoto tratado não foram analisados, mas apenas a gestão.

Um indicativo revelado pelos dados é o de que empresas privadas tem gestão superior ao das públicas quanto ao tratamento e fornecimento de água. Sobre o esgotamento sanitário, a pesquisa mostrou que existem poucas diferenças na gestão de recursos entre as duas modalidades.

Essas informações, segundo o orientador prof. Dr. Michel Constantino, podem ser bastante úteis neste momento que o Brasil passa a entrar. Com a utilização das métricas desenvolvidas por Mariana e dos dados revelados, os governos podem criar políticas e ter um novo olhar sobre os avanços nessa área ainda deficitária.

